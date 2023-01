The Bear, nella Stagione 2 ci sarà una relazione tra Carmy e Sydney?

Nel corso di una chiacchierata con Variety, i protagonisti di The Bear, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri hanno detto la loro su un'eventuale relazione sentimentale dei personaggi di Carmy e Sydney, vista la stretta affinità venutasi a consolidare tra i due alla fine della passata stagione.

Tuttavia, i due attori sembrano smentire categoricamente una simile svolta narrativa: "So che ci sono persone che sono molto interessate a questo argomento, e lo capisco e lo apprezzo, ma per me non è stato così", ha detto Edebiri. "No! Nessuno ne ha mai parlato", ha aggiunto White.

Anche Joanna Calo, la co-showrunner della serie disponibile su Disney+, ha aggiunto che "non se n'è mai discusso". Mentre il creatore di The Bear, Christopher Storer, si era detto sorpreso che tra tutti gli elementi piuttosto profondi dello show, il pubblico si sia interessato a una possibile svolta romance tra Carmy e Sydney.