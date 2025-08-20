The Bear, dramma o commedia? Neanche il cast ha la risposta: il genere della serie è un mistero

Il successo di The Bear ha conquistato pubblico e critica, ma nemmeno il cast sembra riuscire a dare una definizione precisa al suo genere. È una commedia o un dramma?

A sollevare il dubbio è stata Ayo Edebiri, protagonista della serie, che in un'intervista a Vanity Fair ha ammesso di non avere una risposta chiara: "Questa è una domanda che spetta agli studios, non a noi attori. Ma ci viene chiesto così spesso che diventa quasi inevitabile rifletterci", ha dichiarato.

Il successo agli Emmy e la vittoria come serie comica

Infatti, nonostante le atmosfere tese e drammatiche che contraddistinguono la serie, The Bear è stata più volte premiata come miglior serie comica. Agli Emmy Awards 2024 ha conquistato 23 candidature, stabilendo un record per la categoria, e proprio in quell'occasione Ayo Edebiri ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista. La serie ha inoltre ottenuto riconoscimenti ai Golden Globe, rafforzando il suo status di fenomeno televisivo.

Ayo Edebiri e il debutto alla regia con Napkins

Oltre a recitare, Edebiri ha sperimentato la regia dirigendo l'episodio Napkins della terza stagione. "La sceneggiatura era splendida, la vedevo già realizzata mentre la leggevo", ha raccontato. L'episodio ha permesso all'attrice di esplorare una narrazione diversa, ambientata fuori dal ristorante e in parte nel passato, fornendo nuovi collegamenti con la storia principale. Un'esperienza che le ha permesso di esprimere la propria visione visiva e creativa.

The Bear: un momento della serie

L'esperienza sul set come regista ha rafforzato in Edebiri la convinzione di voler tornare dietro la macchina da presa. "Prima o poi dirigerò un film, ne sono certa. Non ho fretta, ma è un obiettivo che so di voler realizzare", ha detto, rivelando di essere attualmente impegnata anche nella scrittura di nuovi progetti.

Intanto, The Bear continua la sua corsa verso nuovi traguardi. La serie è infatti candidata agli Emmy Awards 2025 come miglior serie comica, con la cerimonia prevista per il 14 settembre. Qualunque sia l'etichetta che le verrà attribuita, tra commedia e dramma, resta il fatto che The Bear ha saputo imporsi come una delle produzioni televisive più originali e discusse degli ultimi anni, consolidando il talento di Ayo Edebiri come attrice, regista e futura autrice.