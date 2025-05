The Bear 4: Carmy e il suo staff sono alle prese con una lotta contro il tempo nel trailer

La stagione 4 della serie The Bear, distribuita in Italia su Disney+ il giorno successivo rispetto al debutto negli USA, arriverà sugli schermi americani il 25 giugno e il trailer anticipa i problemi che affronteranno Carmy e il suo staff. Per la gioia dei fan sono in arrivo 10 puntate inedite che continueranno la storia del personaggio interpretato da Jeremy Allen White.

Le anticipazioni su The Bear 4

Nel trailer della stagione 4 di The Bearsi vede Cicero (Oliver Platt) spiegare a Carmy (Jeremy Allen White) che stanno per terminare i soldi a disposizione e, non appena il countdown presente in cucina arriverà a 0, saranno costretti a chiudere il ristorante.

Nelle nuove puntate Richie (Ebon Moss-Bachrach) dovrà inoltre fare i conti con il suo divorzio, mentre Sydney (Ayo Edebiri) sarà in crisi dopo che le è stata offerta un'opportunità unica in un altro ristorante.

Ecco il trailer:

I protagonisti dello show

Nel cast ci sono inoltre Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

Tra le presenze ricorrenti ci sono anche quelle di Jon Bernthal, Ricky Staffieri, Molly Gordon e Jamie Lee Curtis.

La serie è stata creata da Christopher Storer, coinvolto anche come produttore insieme a Joanna Calo, Josh Senior, Hiro Murai, Nate Matteson e Matheson.

La sinossi ufficiale della quarta stagione anticipa che si seguirà Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il "The Bear" a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l'eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.