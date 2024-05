The Bear 3: la cucina riapre nel nuovo trailer

Il 27 giugno debutterà su FX la stagione 3 di The Bear e il nuovo trailer mostra la tensione esistente in cucina, mentre gli chef si impegnano per preparare piatti e superare vari tipi di emergenza.

Le puntate inedite dello show con star Jeremy Allen White e Ayo Edebiri debutteranno prossimamente in Italia in streaming su Disney+.

Il ritorno dello show

La terza stagione di The Bear avrà ancora al centro Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre fanno tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear - il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante. I protagonisti devono inoltre lottare per rimanere in attività. Carmy si impegna così più che mai e pretende l'eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per rimanere al suo livello.

La ricerca dell'eccellenza in campo culinario obbligherà la squadra a raggiungere nuovi livelli, evidenziando anche i legami che tengono unito il locale. Il team si allarga e ognuno dei protagonisti cercherà di migliorarsi. Il settore della ristorazione, tuttavia, è in continua evoluzione e porta ad avere nuove sfide e opportunità.

Nel cast ci sono anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.