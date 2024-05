Ayo Edebiri, star di The Bear, nel cast del film After the Hunt diretto da Luca Guadagnino

Nel cast del prossimo film diretto da Luca Guadagnino, After the Hunt, ci sarà anche l'attrice Ayo Edebiri, protagonista di The Bear.

Ayo Edebiri farà parte del cast del nuovo film diretto da Luca Guadagnino intitolato After The Hunt, un progetto che verrà prodotto da Amazon MGM Studios e Imagine.

La produzione non ha voluto svelare i dettagli del personaggio affidato alla star di The Bear, lasciando i fan dell'attrice con la curiosità.

I primi dettagli sul film

Il film After the Hunt è stato scritto da Nora Garrett e i protagonisti, oltre ad Ayo Edebiri, saranno Julia Roberts e Andrew Garfield.

Il prossimo progetto diretto da Luca Guadagnino è descritto come un intenso thriller drammatico con al centro una professoressa universitaria che si ritrova in difficoltà quando uno dei suoi colleghi viene accusato e un segreto oscuro del suo passato minaccia di venire alla luce.

Nel team della produzione, oltre a Luca Guadagnino tramite Frenesy, ci sono anche Brian Grazer e Allan Mandelbaum di Imagine Entertainment.

Le riprese si svolgeranno in estate in vista di una distribuzione nelle sale entro la fine dell'anno.

The Bear 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie

The Bear: un'immagine di Ayo Edebiri

Edebiri ritornerà invece protagonista sul piccolo schermo in occasione della terza stagione di The Bear, che debutterà sugli schermi il 27 giugno. La serie di Christopher Storer ha già ottenuto il rinnovo per la quarta stagione.