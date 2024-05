Jamie Lee Curtis sul segreto del suo ruolo in The Bear: “Nessuno di noi ha detto niente a nessuno"

Jamie Lee Curtis ha racconta del suo ingaggio per le due folli puntate di The Bear in cui ha fatto da guest star.

È risaputo che Jamie Lee Curtis è una donna dai molti talenti. La veterana è un'attrice premio Oscar, autrice di best seller, imprenditrice, produttrice, regista e filantropa. Ma ha un'altra abilità che non si trova sul suo profilo IMDb e che si è rivelata utile durante la sua partecipazione a The Bear: Jamie Lee Curtis sa mantenere un segreto.

"Nessuno di noi ha detto una parola a nessuno - né alle nostre famiglie, né ai nostri amici, a nessuno", ha dichiarato la vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All at Once, che si è unita alla serie FX di Christopher Storer, vincitrice di un Emmy, per due episodi, tra cui l'episodio flashback della seconda stagione intitolato "Fishes", che segue gli eventi di una cena di Natale di cinque anni prima. Curtis interpreta la matriarca Donna Berzatto, madre di Carmy di Jeremy Allen White, Mikey di Jon Bernthal e Natalie di Abby Elliott.

The Bear 2: tutte le guest star della stagione 2

Un casting top secret

Dice la Curtis: "Hanno cambiato il nome sugli autobus, sui furgoni, sui fogli non c'erano i nostri nomi. Siamo andati a Chicago. Non c'era alcun collegamento con lo show. Non c'era la parola Bear da nessuna parte. Ho alloggiato in un hotel, l'hotel non sapeva chi pagasse la mia stanza. È stato un segreto fino al giorno del lancio".

The Bear 2: Jamie Lee Curtis in una scena

Quando il sui personaggio ha debuttato il 22 giugno 2023, ha provocato un'ondata di shock tra i fan della serie poiché non si sapeva molto della direzione che avrebbe preso la trama, né si sapeva della che Jamie sarebbe stata nello show. Fu una sorpresa scoprire che la Curtis aveva già girato le sue scene in The Bear con guest star come Sarah Paulson, John Mulaney, Bob Odenkirk, Gillian Jacobs e Matty Matheson.

"Sono un'arma di promozione di massa, qualcuno che è davvero bravo a far girare la voce", si vanta Curtis. "Ho tenuto la bocca chiusa correttamente, come hanno fatto tutti, per questo ci siamo riusciti. Sono favorevole alla promozione, ma se qualcosa deve essere tenuto segreto per lasciare che la gente lo scopra da sola, spegnerò quel telefono per il resto della mia vita".

The Bear 2 è un manuale di sopravvivenza emotiva

Interpretare la cazzuta Donna Berzatto

La sceneggiatura di "Fishes" ha offerto alla Curtis la possibilità di affondare i denti in una parte succulenta come quella della Berzatto, che è a dir poco un tornado in cucina mentre prepara il pasto delle feste fumando sigarette, tracannando vino rosso e colpendo chiunque le capiti a tiro. Al momento dell'uscita degli episodi, Curtis ha definito il ruolo "della sua vita" su Instagram, aggiungendo: "Non c'è persona al mondo che non possa capire cosa si prova a stare vicino a qualcuno come Donna Berzatto. Io ho sicuramente le mie esperienze".

The Bear 2: una scena del decimo episodio

Per quanto riguarda l'esperienza delle riprese dello spettacolo, è stata breve e solitaria, dice Curtis. "Mi è stato chiesto di venire è stato bellissimo. Mi sono presentata, ho fatto il lavoro, sono tornato nella mia stanza d'albergo, sono andata a letto e così via. Sono rimasta lì solo quattro giorni e poi sono tornata a Los Angeles. Ero seduta sull'aereo e pensavo: 'Wow, è stato intenso'". "