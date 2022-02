The Batman: Zoe Kravitz infiamma la premiere londinese con un abito "felino" (FOTO)

Zoe Kravits, Robert Pattinson, Paul Dano e le altre star di The Batman sul red carpet per la premiere londinese, ma è il vestito dell'interprete di Catwoman ad attirare l'attenzione.

Zoë Kravitz ha attirato l'attenzione, e i complimenti dei fan, per l'abito nero sfoggiato durante la premiere londinese di The Batman, che si è tenuta poche ore fa presso il BFI IMAX Waterloo.

L'attrice 33enne, che nel film diretto da Matt Reeves interpreta Catwoman/Selina Kyle, ha sfoggiato un abito aderente nero firmato Saint Laurent caratterizzato da una scollatura smerlata e da aperture sexy sotto il seno.

Con la sua vasta collezione di tatuaggi in mostra, l'attrice si è presentata sul red carpet con un abito che non è certo passato inosservato, accompagnato da orecchini di perle e sandali neri.

In forma fisica perfetta, Zoë Kravitz ha parlato dell'allenamento "intenso" che ha intrapreso per interpretare la sexy antieroina svelando a Elle:

"Ovviamente, vuoi avere un bell'aspetto in una tuta aderente, ma volevo che fosse realistico il fatto che sono in grado di fare qualsiasi cosa in questo film. Quindi dovevo essere forte. Sono diventata più forte di quanto non lo sia mai stata. È stato bello vedere di cosa ero capace. Mi sentivo sicura e potevo prendere a calci chiunque".

The Batman: su Google arriva un easter egg che proietta il bat segnale sugli schermi

Zoë Kravitz è stata raggiunta sul tappeto rosso da Robert Pattinson, protagonista di The Batman, e dalle altre star del film.

The Batman racconterà le gesta di Bruce Wayne dopo due anni trascorsi a pedinare i criminali per le strade di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati - Alfred Pennyworth, il tenente James Gordon - nella rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario muove i primi passi per combattere la criminalità a Gotham City sfruttando le sue doti di detective.

A fianco di Robert Pattinson, troviamo Zoë Kravitz come Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano è l'Enigmista, Jeffrey Wright è il tenente James Gordon, John Turturro interpreta il boss armine Falcone, Peter Sarsgaard è il Pubblico Ministero di Gotham Gil Colson, Andy Serkis è il fedele maggiordomo Alfred Pennyworth e Colin Ferrell interpreta Oswald Cobblepot/Pinguino. Nel cast anche Barry Keoghan, Jayme Lawson, Alex Ferns e i gemelli Max e Charlie Carver.

L'uscita italiana di The Batman è fissata per il 3 marzo.