The Batman: su Google arriva un easter egg che proietta il bat segnale sugli schermi

In occasione dell'arrivo di The Batman nelle sale, su Google Search ci sarà un easter egg che farà apparire sugli schermi il bat-segnale.

Per celebrare il debutto di The Batman nelle sale di tutto il mondo, su Google apparirà un divertente easter egg legato a delle ricerche specifiche.

Sullo schermo sarà presente infatti il simbolo di un bat-segnale, a prescindere che si stia usando un pc o un dispositivo mobile.

Su Google bisognerà compiere una ricerca con "Bruce Wayne", "Gotham City" o "Bat-Signal" come parole chiave. Il risultato includerà una piccola GIF del Bat-Segnale che, se cliccata, trasformerà lo schermo in un cielo scuro illuminato dal famoso segnale luminoso che proietta il simbolo di Batman.

Warner Bros non ha sponsorizzato l'ideazione dell'easter egg che resterà presente per un anno, non essendo disponibile quindi solo in occasione del debutto nelle sale di The Batman.

Tra pochi giorni arriverà nelle sale il film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne. Il giovane miliardario sarà alle prese con i misteri legati all'Enigmista (Paul Dano) e alla corruzione esistente a Gotham City.

Nel cast ci saranno anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgard, Andy Serkis e Colin Farrell.