The Batman: Zoë Kravitz è Catwoman in una nuova foto del film

L'attrice Zoë Kravitz interpreta in The Batman il ruolo di Catwoman e il regista Matt Reeves ha condiviso una nuova foto del personaggio.

The Batman arriverà nei cinema americani il 4 marzo 2022 e i fan, per vedere nuove immagini del film con Robert Pattinson, dovranno attendere l'evento DC FanDome, ma il regista ha condiviso uno scatto che ritrae Catwoman.

Il personaggio è stato affidato all'attrice Zoë Kravitz che ha ottenuto l'iconica parte di Selina Kyle.

I precedenti materiali promozionali di The Batman avevano ritratto il volto di Selina coperto da una maschera e i fan della DC possono ora finalmente vedere il look di Zoë Kravitz per il film.

Gli eventi portati sul grande schermo mostreranno le origini delle attività di Bruce Wayne come vigilante di Gotham City e dei villain che sono attivi in città.

Zoë ha dichiarato che è stato complicato ideare il look di Catwoman e ha lodato il lavoro compiuto dalla costumista Jacqueline Durran, che ha definito "semplicemente un genio". L'attrice ha sottolineato che fin dall'inizio ha collaborato con il regista Matt Reeves e Jacqueline: "Far parte del processo alla base della creazione del personaggio è stato fantastico".

Nel film verranno inoltre mostrati famosi villain come il Pinguino (Colin Farrell), al centro dello sviluppo di una serie spinoff, e l'Enigmista (Paul Dano).