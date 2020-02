The Batman, Zoe Kravitz è Catwoman in un fan camera test: ecco come potrebbe essere

Un fan ha realizzato un camera test di Catwoman nell'atteso The Batman: ecco come potrebbe apparire il personaggio di Zoe Kravitz.

Come sarebbe il camera test di Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman nell'atteso The Batman? Un fan ha deciso di passare dall'immaginazione ai fatti realizzandone uno, per poi condividerlo sul suo profilo Twitter. Difficile dire quanto si avvicinerà all'originale, ma è chiaro che il teaser con il quale il regista Matt Reeves ha svelato al mondo il costume del nuovo Cavaliere Oscuro ha stuzzicato l'ingegno.

Il creatore di questo camera test "apocrifo" di The Batman è Tiago Ribeiro, e il risultato è veramente impressionante. A tutt'ora non ci sono però ancora arrivate immagini ufficiali di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman anche se l'attrice ha rivelato di aver già effettuato le prove costume nei giorni scorsi. Le uniche foto arrivate dal set riguardano, infatti, gli stunt della Kravitz e uno di Batman, che sarà interpretato da Robert Pattinson ed è possibile che siano dei test preparatori, perciò i dettagli potrebbero cambiare.

Per il resto, toccherà aspettare: si sa che il nuovo capito dell'eroe di Gotham ce lo mostrerà più violento rispetto ai film precedenti e sulla base di alcuni casting è probabile che vedremo in scena anche Robin. A conferma di ciò c'è infatti un articolo di Forbes uscito a settembre in cui si parla di un piano della Warner per creare una sorta di Gotham-verse, sulla falsariga di quello Marvel e che parte della storia è ispirata sia a Il Lungo Halloween che a La Corte dei Gufi, ma con molte licenze narrative.