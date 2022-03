The Batman: un pipistrello svolazza in una sala durante la proiezione del film

Un video diventato virale mostra un pipistrello svolazzare in una sala cinematografica durante la proiezione di The Batman; pura casualità o trovata di marketing?

Uno spettatore ha condiviso su Twitter un video divenuto virale che mostra un pipistrello svolazzare in una sala cinematografica durante la proiezione di The Batman: mera casualità o geniale trovata di marketing?

A quanto pare, Warner Bros. potrebbe aver trasformato una sala cinematografica statunitense nella Batcaverna in occasione di una proiezione di The Batman. L'utente Jeremiah24_ ha scritto: "Sto guardando The Batman al cinema e in sala ci sono veri pipistrelli!".

Al momento, il cinema non è ancora stato identificato. Ciò che conta, comunque, è che la proiezione del film è stata interrotta e le luci sono state accese in modo tale da poter consentire ai pipistrelli di uscire dalla sala. L'ultimo film di Matt Reeves (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman) è uscito nei cinema italiani pochi giorni fa e sta facendo il pienone di incassi.

Secondo le prime previsioni, The Batman potrebbe segnare circa 110 milioni di dollari di incassi al suo primo week-end. Tutto merito del taglio noir e del nutritissimo e affiatato cast, che annovera i nomi di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell.