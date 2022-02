The Batman, il regista rivela: "È la storia delle origini dei villain"

Il regista dell'attesissimo The Batman, Matt Reeves, afferma che la sua interpretazione del Cavaliere Oscuro non è una storia sulle origini di Batman bensì dei suoi nemici.

Matt Reeves è il regista del film più atteso di quest'anno, The Batman con Robert Pattinson, una nuova versione della storia del Cavaliere Oscuro che però stavolta sarà un racconto delle origini dei villain, come lui stesso ha ammesso.

The Batman: Selina Kyle in un'immagine dal trailer

Molti si aspettavano che The Batman fosse solo un'altra rivisitazione delle origini del giovane Bruce Wayne, ma come riporta Insider il regista Matt Reeves ha dichiarato che non sarà così:

"Non è una storia delle origini di Batman, ma è la storia delle origini di ogni personaggio della galleria dei criminali che incontri a Gotham. Selina Kyle non è ancora Catwoman e il Pinguino non è ancora il boss."

The Batman, Robert Pattinson: "Sarà un film intenso e triste"

The Batman, quindi, avrà un'impostazione ben diversa nonostante la presenza di numerosi personaggi già visti nelle precedenti pellicole dedicate all'Uomo Pipistrello. Gli unici cattivi già affermati che vedremo nel film sono l'Enigmista (Paul Dano) e il boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro).

Anche lo stesso protagonista Robert Pattinson ha detto la sua sulla diversità di questo progetto rispetto agli altri: "È un po' diverso dalla tradizionale storia delle origini. Bruce non va via, si allena e torna come un Batman completamente sicuro e non è nemmeno il tradizionale playboy."