The Batman, Robert Pattinson: "Sarà un film triste"

The Batman mostrerà una versione davvero cupa di Bruce Wayne, come confermato dal protagonista Robert Pattinson.

L'attore, intervistato da GQ, ha svelato che l'atmosfera che circondava la storia e le riprese ha avuto delle conseguenze sul suo morale.

Robert Pattinson ha spiegato parlando di The Batman: "La natura delle riprese è stata un po' isolata, abbiamo girato sempre di notte, era semplicemente buio tutto il tempo e mi sono sentito molto solo. Anche semplicemente il fatto di indossare sempre il costume. Non puoi uscire dallo studio quando lo indossi, quindi sapevo a malapena cosa stesse succedendo fuori... Ero davvero, davvero, davvero morto dopo. Ho appena guardato una mia foto scattata ad aprile e la mia pelle sembrava verde".

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

L'interprete di Bruce Wayne ha poi aggiunto: "Come Bruce è una specie di tizio strano e lo è anche in versione Batman. In questo film si fa capire che ha avuto una specie di esaurimento. Ma quello che sta facendo, non sta nemmeno funzionando. In pratica sono due anni che è in azione e il crimine è persino peggiorato da quando Bruce ha iniziato a essere Batman. Gli abitanti di Gotham pensano che sia semplicemente un altro sintomo di come tutto sia una schifezza".

Robert non ha quindi esitato a dichiarare: "Si tratta di un film triste, è su di lui che cerca un qualche elemento di speranza in se stesso, non solo nella città. Normalmente Bruce non mette mai in dubbio le proprie abilità, ma la capacità della città di cambiare. Ma si tratta di una cosa folle da fare: 'L'unico modo in cui posso vivere è mascherarmi da pipistrello'".

L'attore ha però spiegato di essere molto diverso da Bruce Wayne: "Sto costantemente calcolando i rischi, cosa che fa impazzire tutti, cercando di prevedere ogni singolo elemento che potrebbe accadere. Non posso farne a meno. Lo faccio per ogni cosa, ogni decisione nella mia vita. Penso a quale potrebbe essere la conseguenza peggiore di ogni decisione. E poi, alla fine, penso semplicemente 'Ah, fan**lo! Interpreterò un guardiano del faro che fa sesso con una sirena! Penso sia la mossa giusta!'".

Al fianco di Robert Pattinson, a ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham, ci sono Zoë Kravitz; Paul Dano; Jeffrey Wright; John Turturro; Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham; Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál; con Andy Serkis ; e Colin Farrell .

Matt Reeves (il franchise Il pianeta delle scimmie) ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta con Peter Craig, basata su personaggi della DC. Batman è un personaggio creato da Bob Kane con Bill Finger. I produttori del film sono Dylan Clark (i film Il pianeta delle scimmie) e Reeves, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel sono i produttori esecutivi.