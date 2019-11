The Batman: i villain al centro dei potenziali film spinoff?

The Batman potrebbe dare vita a una serie di film spinoff dedicati ai villain di Gotham City che rendono particolarmente complicata la vita di Bruce Wayne.

Il reboot diretto da Matt Reeves è infatti al centro delle speranze e dei progetti della Warner Bros. che hanno deciso di riportare sul grande schermo l'iconico personaggio dei fumetti, ma in una versione più giovane e attuale affidata a Robert Pattinson.

Il sito di Variety svela ora che il progetto è però piuttosto ampio: "Se il film otterrà successo, Warner Bros e DC pensano che qualsiasi dei villain potrebbe essere il protagonista del proprio film spinoff. Gli interpreti principali di The Batman e Birds of Prey hanno nel proprio contratto delle clausole che prevedono le possibili apparizioni in sequel o lungometraggi".

Tra i villain che saranno coinvolti nel film ci sono l'Enigmista che avrà il volto di Paul Dano, il Pinguino affidato a Colin Farrell e Catwoman interpretata dall'affascinante Zoe Kravitz.

Nel cast dell'atteso cinecomic ci saranno poi Andy Serkis nel ruolo di Alfred e Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon.