The Batman: annunciato lo showrunner della serie prequel sul Manicomio di Arkham

La serie prequel di The Batman ambientata nel Manicomio di Arkham, in preparazione per HBO Max, ha trovato il suo showrunner. Si tratta di Antonio Campos, autore del brillante The Staircase - Una morte sospetta. Campos ricoprrirà il ruolo di showrunner e produttore esecutivo e inoltre dirigerà la serie, come conferma Deadline.

Inizialmente, la serie prodotta dal regista di The Batman Matt Reeves doveva essere incentrata sui meccanismi interni del dipartimento di polizia di Gotham City. Successivamente il focus della storia si è spostato sul Manicomio di Arkham per quello che dovrebbe delinearsi come un prequel a tinte horror.

The Batman: lo spinoff Gotham PD diventa una serie horror ambientata nel Manicomio di Arkham

Antonio Campos succederà a Terence Winter e Joe Barton, inizialmente coinvolti nel progetto e poi usciti dopo i vari cambiamenti subiti dal concept della serie.

Lo show sul Manicomio di Arkham sarà prodotto dalla 6th & Idaho di Matt Reeves in associazione con Warner Bros. Television. Matt Reeves, Joe Barton e il produttore di The Batman Dylan Clark sono i produttori esecutivi, insieme a Daniel Pipski e Adam Kassan di 6th & Idaho. Rafi Crohn di 6th & Idaho è un co-produttore esecutivo. Lo show è basato sui personaggi creati per la DC da Bob Kane con Bill Finger.