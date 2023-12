The Batman: il set LEGO Technic della batcycle dal film di Matt Reeves è in offerta su Amazon

Nel clamore generale e nella grande eccitazione dell'attesa verso il futuro, il The Batman di Matt Reeves ha saputo catturare fin da subito sia il grande pubblico di appassionati, che quello più generalista, portando nei cinema mondiali un lungometraggio oscuro, violento, distaccato e vendicativo tanto quanto lo stesso Cavaliere Oscuro al suo centro. Tanti i modelli lanciati da questa pellicola, al momento in attesa dei vari sviluppi promessi a seguito della sua uscita. Dal lavoro del regista, quindi, la speranza nei confronti di un lavoro coerente con il passato cinematografico dello stesso Batman ha alimentato la speranza di quelli che non hanno mai digerito il lavoro di Zack Snyder, aprendo le porte per un mondo sul grande schermo ancora da esplorare.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile lo spettacolare set LEGO Technic che ricostruisce la batcycle vista in The Batman, in offerta? Avete capito bene, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete recuperarlo sul sito a 38,49€, con uno sconto del 30% sul prezzo segnato in precedenza (54,99€). Se interessati al recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione aggiuntiva sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO di The Batman molto fedele con l'originale

Su Amazon il LEGO Technic della batcycle viene così descritto e introdotto: "Il modello in scala della moto LEGO di Batman è ricco di dettagli realistici, come lo sterzo, le sospensioni e la catena di trasmissione, che collega il motore H4 alla ruota posteriore. La moto LEGO THE BATMAN - BATCYCLE da collezione è dotata di un cavalletto, che consente ai bambini di esporre la propria costruzione su una mensola o sulla scrivania".

The Batman, il costume di Robert Pattinson appare (e poi scompare) in Batman: Arkham Knight

Non solamente un oggetto da collezione unico nel suo genere per i fan di vecchia data, quindi, ma anche una possibile idea regalo per i fan di tutte le età.