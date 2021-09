The Batman: in arrivo una serie prequel dedicata al Pinguino

La storia del Pinguino sarà al centro di una serie spinoff del film The Batman prodotta per HBO Max che racconterà le origini del villain.

The Batman sembra abbia dato vita a un'altra serie spinoff destinata a HBO Max, queeta volta dedicata al Pinguino, personaggio interpretato nel film diretto da Matt Reeves dall'attore Colin Farrell.

Il progetto sarà destinato alla piattaforma di streaming, è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e verrà prodotto da Dylan Clark e dal regista del lungometraggio con star Robert Pattinson.

Al centro della trama della serie sembra ci saranno le origini del villain e il progetto dedicato al Pinguino avrà delle caratteristiche in stile Scarface. Il personaggio si chiama Oswald Chesterfield Cobblepot ed è un boss mafioso che, nel corso del tempo, diventa uno dei villain di Batman/Bruce Wayne.

In passato il Pinguino è stato interpretato da Danny DeVito nel film Batman Returns e da Robin Lord Taylor nella serie Gotham.

In The Batman l'attore Colin Farrell avrà la parte del criminale, anche se nel film, in arrivo nel mese di marzo 2022, non si farà ancora chiamare Pinguino. Per ora non è chiaro se la star sarà coinvolta anche nella serie destinata a HBO Max.

La piattaforma di streaming ha già annunciato lo sviluppo di una serie che avrà come showrunner Joe Barton e sarà ambientata a Gotham, esaminando le conseguenze della corruzione a Gotham City.

Matt Reeves ha annunciato in estate che il progetto dovrebbe essere un prequel di The Batman in cui un vigilante mascherato inizia a causare caos nella città, portando gli spettatori indietro di molti anni e raccontando gli eventi dal punto di vista di un poliziotto corrotto.