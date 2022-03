The Batman: lo sceneggiatore di Seven commenta gli omaggi di Matt Reeves al film

Lo sceneggiatore di Seven ha commentato l'omaggio al film di David Fincher che Matt Reeves ha realizzato con The Batman.

Tra le fonti di ispirazione di The Batman c'è anche Seven, uno dei film più amati di David Fincher, e lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker ha ora commentato il legame con le avventure di Bruce Wayne.

Lo sceneggiatore, recentemente co-autore di Windfall con Justin Lader, ha parlato dell'omaggio compiuto da Matt Reeves.

Walker, intervistato da The Wrap, ha dichiarato: "Prima di tutto sono semplicemente incredibilmente grato del fatto che le persone rimangano consapevoli di Seven. Quello, per me, è tutto merito di Fincher, Guardate a The Batman e così tanto dell'omaggio che stanno facendo a Seven è attraverso la lente in stile Fincher, ed è giusto che sia così".

Nel film Robert Pattinson e Jeffrey Wright interpretano Bruce Wayne e James Gordon, costretti a unir e le forze per affrontare l'Enigmista, un misterioso serial killer che sta seminando indizi e morti a Gotham City.

Lo sceneggiatore di Seven ha quindi aggiunto: "L'ho realmente apprezzato, è come quel sogno che si ha sempre quando si è ragazzini o teenager e come un aspirante sceneggiatore e filmmaker, immagini 'Cosa accadrebbe se facessero un James Bond vietato ai minori?'. O come quando si sente l'indiscrezione che Tarantino girerà James Bond. Penso che Matt Reeves sia un filmmaker fenomenale ed è stato realmente fantastico vedere una nuova versione di quel franchise".

Walker ha inoltre ricordato: "Ho dei sentimenti davvero forti su Batman e Superman, e tutte quelle cose perché avevo scritto una bozza di Batman vs. Superman. So quanto sia difficile proporre una versione divertente della realtà a quel tipo di cose. L'ho realmente apprezzato. Non vedo l'ora di rivedere The Batman, sono un grande fan di tutti gli attori coinvolti e un enorme fan del regista. Per me quel film è come se si andasse sulle montagne russe: quando te ne stai andando vorresti girarti e rifarle di nuovo".