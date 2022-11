The Batman, sapevate che è stata di Zoë Kravitz l'idea di uno dei più simpatici dettagli del film?

Se avete potuto vedere una certa scena in The Batman, è l'interprete di Catwoman Zoë Kravitz la persona che dovete ringraziare.

The Batman è stato un enorme successo di critica e pubblico, e gran parte del merito va ovviamente al suo cast. Ma non sono solo le performance recitative da elogiare: l'interprete di Catwoman Zoë Kravitz, ad esempio, ha contribuito anche con un input piuttosto interessante, facendo aggiungere una delle scene più simpatiche alla pellicola diretta da Matt Reeves.

The Batman, la prima pellicola DC con protagonista il Bruce Wayne di Robert Pattinson ha infatti visto anche l'introduzione di Selina Kyle a.k.a. Catwoman, per l'occasione interpretata da Zoë Kravitz.

Questa, come riporta anche Comicbook riprendendo un pezzo di GQ, avrebbe contribuito alla costruzione della versione cinematografica del personaggio suggerendo l'inserimento di una scena particolarmente apprezzata della pellicola, quella in cui Bruce/Batman, vedendo che l'appartamento di Selina pullula di felini, afferma "Hai un sacco di gatti".

Come si legge nell'articolo, Kravitz aveva attribuito a Selina un tale affetto nei confronti dei felini da far sì che l'appartamento della ragazza ne fosse pieno, ma serviva un modo per giustificare la presenza di tutti quei gatti... Così l'attrice ha pensato di lasciare il compito alla co-star tramite una sorta di grugnito e una semplice (ma efficace) battuta... E, ovviamente, la sua risposta a tono ("Ho un debole per i randagi").

The Batman, Zoë Kravitz: "Gli artigli di Catwoman non erano previsti, sono stati una mia idea"

E dire che Reeves ha poi dovuto chiedere alla produzione di costruire anche dei trasportini per gatti per la moto di Selina (un'altra idea della Kravitz).

E voi, cosa ne avete pensato di The Batman? E quali sono le vostre speranze per il sequel?