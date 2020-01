The Batman: svelato il ruolo di Jayme Lawson!

The Batman avrà tra i propri interpeti anche l'attrice Jayme Lawson e ora è stato svelato quale sarà il ruolo affidato alla giovane esordiente.

Il sito Business Wire ha infatti pubblicato i dettagli relativi al cast, svelando anche il nome di alcuni dei personaggi. L'esordiente Jayme Lawson in The Batman, il lungometraggio diretto da Matt Reeves, sarà quindi Bella Réal, candidata al ruolo di sindaco nella città di Gotham City.

Tra le pagine dei fumetti della DC non esiste nessuno con quel nome e online si sta già ipotizzando che si tratti di un alias che porterà a un'importante rivelazione o di una presenza totalmente inedita nel mondo di Bruce Wayne.

Alcuni fan, inoltre, non hanno abbandonato l'ipotesi che si tratti di Batgirl, considerando inoltre che Barbara Gordon nella storia originale cerca di diventare sindaco.

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, avevano dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.