The Batman, per Robert Pattinson scende in campo il produttore: "Polemiche ingiuste"

Il casting di Robert Pattinson per The Batman è stato uno dei più discussi degli ultimi tempi, ma il produttore, Michael Uslan, ha qualcosa da dire a tutti coloro che hanno dimostrato parecchia avversione per l'ex stella di Twilight: abbiate fiducia.

Intervenuto alla convention CCXP di Colonia, Uslan ci ha tenuto a rispondere personalmente alla polemica che infiamma la fanbase del Cavaliere Oscuro ormai da mesi, cominciando dalla sacrosanta osservazione per cui: "La star di The Batman deve essere Bruce Wayne, l'unico divo è solo lui". Dopo la precisazione, il produttore ha continuato: "Batman è colui che tutti vogliono vedere, insieme ai suoi nemici supercriminali, quindi come fa il regista a capire chi sia meglio scegliere? Penso che la chiave di tutto, in questo momento, sia proprio il regista, e la mia posizione in merito è questa: fidatevi di lui e della sua visione. Sospendete ogni giudizio fino alla visione del film e fino ad allora concedetegli almeno il beneficio del dubbio".

Per Uslan, i produttori saranno prontissimi anche ad accettare le critiche negative, ma non prima dell'arrivo in sala: "Una volta che avrete visto il film lo giudicherete, anche male, ma prima di allora ogni polemica è ingiusta. Per quel che mi riguarda non potrei essere più felice, come fan di Batman, per la scelta che Matt Reeves ha fatto con Robert Pattinson".

All'indomani del casting, ricorderete, erano nate in rete diverse petizioni per chiedere alla Warner Bros. di ripensarci e di dare il ruolo di Batman a chiunque ma non a Robert Pattinson. Il perchè? Ha a che fare con il suo passato (e con la sua non proprio brillante prova, concedetecelo) da star di Twilight, soprattutto, ma a sua discolpa è giusto considerare che nel frattempo Pattinson è cresciuto e che può annoverare nel curriculum diverse performance migliori. Inutile dire ancora una volta che i fan di Batman non sono felicissimi della scelta compiuta dal regista, Matt Reeves, e che non hanno certo evitato di farglielo capire, urlandoglielo, durante un panel al San Diego Comic-Con 2019. Intanto Warner Bros. continua a lavorare e ha fissato la data di uscita al 25 giugno 2021.