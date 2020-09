The Batman, Robert Pattinson rivela un punto in comune con Twilight

Robert Pattinson fa luce su un punto in comune tra The Batman e Twilight, confessando di non subire la pressione dei ruoli troppo popolari come è l'Uomo Pipistrello.

Dopo lo stop forzato dovuto alla malattia che ha colpito Robert Pattinson, la lavorazione di The Batman è ripresa in Inghilterra in attesa di trasferirsi a Chicago a ottobre. L'attore. in una nuova intervista, ha sottolineato un punto in comune tra il suo nuovo lavoro e Twilight, romance teen che gli ha donato la fama internazionale.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Dopo l'hype stellare sorto intorno al fenomeno Twilight, Robert Pattinson ha deciso di cambiare direzione alla sua carriera concentrandosi su produzioni indie e film d'autore e schivando i blockbuster. In un certo senso, The Batman, rappresenta una nuova svolta mettendo Pattinson di nuovo alla prova con un personaggio amato da tutti e popolarissimo. Sifa che per il divo inglese non rappresenta un problema, come ha confessato a Digital Spy:

"C'è un sentimento diverso quando sai che migliaia e migliaia di persone sono interessate a una cosa a cui stai lavorando. Stranamente l'ho apprezzato durante Twilight, l'idea di poter scombinare tutto mi divertiva, mi sentivo sicuro di me. Volevo essere sotto i riflettori".

Adesso Robert Pattinson sta ripetendo l'esperienza con Bruce Wayne, icona dei fumetti di cui proporrà un'inedita versione giovane, che muove i primi passi come vigilante a Gotham City portandosi dietro il peso della perdita subita nell'infanzia.

The Batman, diretto da Matt Reeves, proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti. Nel film troveremo anche i celebri villain Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).

L'uscita di The Batman è fissata al 1 ottobre 2021.