The Batman: Robert Pattinson è Bruce Wayne nelle prime foto del film

The Batman verrà presentato ufficialmente al DC FanDome tra qualche ora e, nell'attesa di vedere il primo trailer, sono apparse le prime foto di Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne.

Gli scatti, evidentemente tratti dal video che verrà condiviso online, mostrano l'eroe di Gotham City in situazioni molto diverse.

La nuova versione di Bruce Wayne interpretata da Robert Pattinson viene mostrata in quella che sembra un'aula di tribunale, nella Batcaverna e mentre indossa il costume.

Gli scatti tratti dal trailer di The Batman permettono così di vedere il look ideato dal team del regista Matt Reeves per il film che racconterà le "origini" del personaggio, di cui ieri erano stati diffusi un poster e il logo ufficiale.

Nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, i gemelli Max e Charlie Carver in una parte ancora da rivelare, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Il film, le cui riprese saranno nuovamente al via a settembre dopo una lunga pausa iniziata a marzo, racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.