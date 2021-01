The Batman: riprese in corso fino a marzo, The Flash entrerà in lavorazione ad aprile

Le riprese di The Batman andranno avanti fino a marzo; a partire dal 26 aprile entrerà in lavorazione il cinecomic The Flash.

Le riprese di The Batman proseguono senza sosta in Inghilterra per recuperare il tempo perduto a causa degli stop forzati e andranno avanti, come previsto, fino a marzo. The Flash entrerà invece in lavorazione ad aprile.

Screen Daily aggiorna sulla situazione dei set dei blockbuster hollywoodiano rassicurando i fan dell'Uomo Pipistrello. Dopo i numerosi ritardi e i problemi legati all'emergenza sanitaria, le riprese di The Batman adesso starebbero filando lisce in un set blindato a causa delle rigide misure sanitarie vigenti.

The Batman dovrebbe uscire nei cinema il 4 marzo 2022. A interpretare l'Uomo Pipistrello in una versione più giovane sarà la star Robert Pattinson. Al suo fianco troviamo Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano in quello de l'Enigmista, Colin Farrell sarà il Pinguino e Andy Serkis il fedele maggiordomo Alfred.

Gli aggiornamenti di Screen Daily riguardano anche The Flash. Dopo una lunghissima attesa il cinecomic entrerà in lavorazione ad aprile, non appena il protagonista Ezra Miller avrà concluso il suo impegno in Animali Fantastici 3. Le riprese prenderanno il via presso i Warner Bros Studios Leavesden il 26 aprile.

Confermata la presenza di Michael Keaton e Ben Affleck che torneranno a indossare i panni di Batman nel multiverso DC.

L'uscita di The Flash, per adesso, è fissata al 4 novembre 2022.