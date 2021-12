The Batman, il regista ammette il debito verso "Christine" di Stephen King

Nel corso delle prime interviste promozionali di The Batman, Matt Reeves ha parlato del debito che la sua Batmobile ha contratto nei confronti di Christine, romanzo di Stephen King portato su grande schermo da John Carpenter.

A proposito del suo film, Matt Reeves ha dichiarato: "In The Batman, la Batmobile emerge dall'ombra e, a questo proposito, mi ha ricordato Christine di Stephen King. Mi piaceva l'idea della macchina come un animale mostruoso in grado di impaurire gli abitanti di Gotham".

The Batman di Matt Reeves rivoluzionerà la rappresentazione del cavaliere oscuro al cinema. Di seguito, la trama del film:

"Due anni di pattugliamento delle strade nei panni di Batman e di paura infusa nei cuori dei criminali hanno portato Bruce Wayne nel profondo delle ombre di Gotham City. Con l'aiuto di pochi alleati fidati - Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon - tra la rete corrotta di funzionari e personaggi di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un assassino prende di mira l'elite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una scia di indizi criptici manda il più grande detective del mondo a indagare nel mondo sotterraneo, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton/aka l'Enigmista. Mentre la portata dei piani del colpevole diventa chiara, Batman deve dare vita a nuove relazioni, smascherare i cattivi e portare giustizia nella città di Gotham City".

Interpretato da Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis e John Turturro, The Batman uscirà al cinema il 4 marzo 2022.