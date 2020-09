The Batman: la produzione ancora ferma, smentite le voci sulle riprese in corso

Smentita la ripresa della lavorazione di The Batman, a causa della positività al Covid-19 di Robert Pattinson: la produzione del film è ancora ferma e cast e crew in quarantena.

Dopo la notizia che la produzione di The Batman aveva ripreso la lavorazione, arriva la smentita, infatti il set è ancora fermo a causa della positività al Coronavirus del protagonista Robert Pattinson, attualmente isolato in quarantena come tutto il resto della troupe.

La news, diffusa da Variety e da Deadline, era trapelata perché alcune fonti avevano avvistato alcuni movimenti sul set, ma si trattava solo di una troupe selezionata, che si occupa della costruzione di set e oggetti di scena presso i Warner Bros. Studios nel Regno Unito. A quanto pare, infatti, è tutto ancora in stop e tutti i componenti del cast, compreso Robert Pattinson, si trovano in quarantena. I vertici Warner hanno avviato delle indagini sul set di The Batman per avere un'idea più precisa sulla situazione.

Al momento non c'è una tempistica certa per la ripresa della produzione di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves di cui è stato presentato il teaser trailer durante il DC Fandome la scorsa settimana.

The Batman è già stato riprogrammato per l'1 ottobre 2021 invece del 25 giugno dello stesso anno, proprio a causa della pandemia di Coronavirus in atto, ma mancano ancora tre mesi di produzione per completare la pellicola e portarla poi nelle sale.

Oltre a Robert Pattinson, nel cast anche Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.