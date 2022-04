The Batman: un pezzo chiave del costume dell'Enigmista messo in vendita su eBay

Il regista Matt Reeves, la star Paul Dano e la costumista Jacqueline Durran hanno recentemente parlato del costume dell'Enigmista in The Batman nel libro chiamato The Art of The Batman, spiegando che la maschera del personaggio proveniva da un luogo improbabile: il sito eBay.

"Volevamo basare il concetto stesso di questo personaggio nella realtà, in quello che era possibile con questi personaggi. Per questo, sia Paul Dano che Matt Reeves erano decisi circa il fatto che il suo look doveva basarsi su quello che avrebbe potuto trovare negli spacci vicino a casa sua: sarebbe stato quello il suo perimetro di possibilità per lui", ha spiegato Jacqueline.

"Quindi siamo andati davvero a cercare in quei negozi anche se uno degli elementi maggiormente distintivi, la maschera da combattimento invernale, l'abbiamo trovata su eBay. Ma era una cosa che avrebbe potuto trovare in qualsiasi spaccio di articoli militari. Quella ci ha aiutato molto col personaggio. Poi abbiamo semplicemente trovato elementi variegati: la giacca tedesca, i pantaloni americani, gli stivali americani, tutte robe che avrebbe messo insieme per risultare il più minaccioso possibile", ha concluso la costumista.

Il regista di The Batman ha parlato estensivamente del potere psicologico delle maschere mentre Paul Dano, descrivendo di aver trovato la maschera in un momento critico relativo allo sviluppo del personaggio, ha confermato che proveniva da eBay, aggiungendo: "Quello è stato sicuramente un momento 'aha', tipo: 'Okay, l'abbiamo trovata, è perfetta".