The Batman: Paul Dano interpreterà l'Enigmista

The Batman ha trovato l'interprete del malvagio Enigmista: Paul Dano ha ottenuto il ruolo del villain nel nuovo cinecomic.

The Batman ha trovato l'interprete perfetto per il malvagio Enigmista: Paul Dano che ha ottenuto la parte nel cinecomic diretto da Matt Reeves in arrivo nei cinema americani il 25 giugno 2021.

L'attore Paul Dano sarà quindi in The Batman il personaggio chiamato Edward Nashton che nei fumetti della DC successivamente prende il nome di Edward Nygma.

Il villain è già stato interpretato sul grande schermo da Jim Carrey in occasione del film Batman Forever, diretto nel 1995 da Joel Schumacher. L'Enigmista è stato creato da Bill Finger e Dick Sprang e tra le pagine mette alla prova Bruce Wayne con una serie di enigmi, lasciando indizi e indovinelli sulle scene dei suoi crimini.

Matt Reeves sarà il regista del progetto della Warner Bros. con protagonista Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City, mentre Zoë Kravitz sarà Catwoman.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.

Il film mostrerà Pattinson nella parte di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.