The Batman: Paul Dano autore del fumetto prequel sull'Enigmista

L'attore Paul Dano è l'autore di un nuovo fumetto sull'Enigmista ideato come prequel della storia raccontata nel film The Batman.

The Batman ha tra i propri protagonisti l'attore Paul Dano che ha ideato per il suo Enigmista una storia prequel che ha dato vita a un nuovo fumetto.

Nel mese di ottobre DC Comics pubblicherà infatti il primo numero della nuova serie Riddler: Year One.

Paul Dano è l'autore del fumetto che sembra racconterà in che modo l'Enigmista ha ideato il piano che mette in pratica nel film The Batman.

Nel lungometraggio diretto da Matt Reeves, infatti, il protagonista interpretato da Robert Pattinson deve indagare sugli omicidi compiuti al villain tra persone molto influenti a Gotham City. Bruce Wayne scopre persino di essere uno degli obiettivi dell'Enigmista e cerca in ogni modo di fermarlo.

The Batman ha già dato vita a una serie prequel sulla storia del Pinguino, interpretato da Colin Farrell.

I nuovi progetti getteranno quindi le basi per la storia di Bruce che sembra già destinata ad avere un sequel.