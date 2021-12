The Batman: una nuova installazione sfida i fan a decifrare il codice dell'Enigmista

La data di distribuzione di The Batman è sempre più vicina; l'hype dei fan cresce smisuratamente e, allo stesso modo, aumenta anche la quantità delle inserzioni pubblicitarie del nuovo film di Matt Reeves. Come riportato da Comic Book, l'ultima installazione di The Batman sfida i fan a decifrare il codice segreto dell'Enigmista.

Una nuova installazione di The Batman sfida i fan a decifrare il codice dell'Enigmista. Un utente di Twitter ha scattato alcune foto dell'installazione pubblicitaria con il codice dell'Enigmista in basso. I fan hanno già fatto del loro meglio per decifrare il codice da quando è stato mostrato nel trailer del film di Matt Reeves.

Non molto tempo dopo aver postato la foto, quello stesso utente di Twitter ha affermato di aver decifrato il codice. Secondo BlurayAngel, il messaggio dell'Enigmista reciterebbe "You are el rata alada", che si traduce come "Tu sei il ratto alato".

Con cenni alla classica storia a fumetti The Long Halloween, The Batman sembra rappresentare l'Enigmista come un serial killer che deride la polizia e il vigilante oscuro. A quanto pare, l'idea alla base del film non è quella di Anno Uno - dove vediamo i suoi genitori assassinati e assistiamo al suo addestramento, in stile Batman Begins. Questo progetto somiglierebbe più ad Anno Due, dove Bruce Wayne è già Batman, ma il suo Batman è alimentato dalla rabbia e non completamente "formato".

A interpretare l'Enigmista sarà Paul Dano. Il cast del film comprende anche i nomi di Robert Pattinson, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Zoe Kravitz. Warner Bros. descrive The Batman come un thriller tagliente e pieno d'azione che ritrae Batman nei suoi primi anni di tentativi di lotta per bilanciare la rabbia e la rettitudine che lo animano. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia. The Batman sarà nelle sale il 4 marzo 2022.