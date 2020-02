The Batman: Michael Giacchino risponde per le rime agli hater sui social

Il compositore Michael Giacchino, autore della colonna sonora del prossimo The Batman, ha risposto a tono a tantissimi commenti di hater sui social, diventando una sorta di paladino del film di Matt Reeves. Tutto è cominciato dopo la diffusione della prima immagine di Robert Pattinston nei panni di Bruce Wayne: apriti cielo.

Non ci sono solo fan della DC sul web, ma anche molti critici. Molti non sono stati colpiti dalla piccola anteprima di The Batman che hanno potuto vedere e non hanno fatto nulla per nasconderlo. Però, avendo commentato un post di Michael Giacchino, il compositore si è sentito in diritto di rispondere, talvolta anche duramente, alla piccola pioggia di critiche. Un utente ha risposto "Orribile... no, grazie." e Michael ha risposto: "Avresti potuto dire solamente No grazie. Quando sei in un ristorante e la cameriera ti chiede se vuoi qualcos'altro, rispondi 'Orribile, no grazie'?".

You could have just said “No thank you.” When you’re in a restaurant and the waiter asks “would you like anything else?” Do you respond, “Horrible! No thank you!”??? — Michael Giacchino (@m_giacchino) February 14, 2020

Un altro utente ha scritto: "Se la DC pensa che Batman sia una foto, si sbaglia. Quando pubblicizzate un'anteprima di Batman, dovreste farcelo vedere in azione. Acrobazie, salti, non una semplice figura." Michael Giacchino ha risposto: "Sono confuso. Così va meglio?", allegando una gif del vecchio Batman vintage.

Incredibly, I’m unconcerned with how you feel on the subject. — Michael Giacchino (@m_giacchino) February 14, 2020

Un altro non-fan ha dichiarato: "Non mi dice niente. Batman non è un supereroe mediocre! C'è bisogno di epicità! Spero tu riesca a essere all'altezza. La deludente colonna sonora di Doctor Strange però mi rende pessimista." E Michael ha risposto con un eloquente "Sorprendentemente, non mi interessa il tuo pensiero sull'argomento."