The Batman: Matt Reeves conferma la sua intenzione di realizzare una trilogia

Il regista Matt Reeves ha raccontato che il suo progetto iniziato con The Batman non è ancora stato modificato.

Matt Reeves ha rassicurato i fan della DC ritornando a parlare dei suoi progetti per The Batman, che doveva essere il primo capitolo di una trilogia con star Robert Pattinson.

Il filmmaker, intervistato da Collider, ha ora spiegato che non ha cambiato ancora idea nei confronti della possibile storia da portare sugli schermi.

Un progetto ambizioso

Il regista, spiegando che The Batman II e la serie The Penguin fanno parte della sua visione per l'universo dedicato alla storia di Bruce Wayne, ha ribadito: "Sì, il piano è ancora di realizzare una trilogia. Stiamo rimanendo molto vicini al percorso che abbiamo immaginato".

Per ora i fan potranno vedere il nuovo capitolo della storia del villain interpretato da Colin Farrell nel film distribuito nelle sale nel 2022.

Farrell nella serie

Reeves ha spiegato che quando ha avuto l'idea di realizzare lo show si trattava di qualcosa che aveva sempre voluto fare, ovvero continuare la storia del Pinguino e di seguirla dall'inizio della sua ascesa verso il potere.

Il filmmaker ha ricordato che in The Batman è già una figura di "medio livello, sottovalutata, presa in giro, che non è ancora considerata come il criminale che conosciamo nella mitologia" dei fumetti.

Matt ha aggiunto che è stata una scelta voluta perché volevo raccontare le origini anche degli altri personaggi, della "Rogues Gallery", e quel racconto sarebbe stato il modo per avvicinarsi al prossimo film.

The Penguin, in arrivo in esclusiva in Italia su Sky e NOW, sarà quindi un punto di partenza per entrare nel sequel di Batman, film che sarà "assolutamente legato alla situazione con cui si concluderà la serie". Farrell sarà inoltre nel cast del secondo film, di cui sta venendo ultimata la sceneggiatura, già presentata ai vertici della DC che hanno espresso il proprio entusiasmo.