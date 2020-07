The Batman e Jurassic World: Dominion, le riprese potranno riprendere in UK

Le riprese di film come The Batman e Jurassic World: Dominion potranno ricominciare nel Regno Unito, dove alcune produzioni hanno ottenuto l'approvazione dalle autorità per poter dare il via al lavoro sul set.

Ad annunciarlo è stato Oliver Dowden, segretario alla cultura, spiegando in che modo si assicurerà la sicurezza delle persone coinvolte nelle produzioni cinematografiche e televisive.

Tra i blockbuster che potranno riprendere il lavoro davanti alla telecamera ci sono quindi l'atteso The Batman, con star Robert Pattinson nella parte di Clark Kent, Jurassic World: Dominion con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Animali Fantastici 3, Mission: Impossible 7, le versioni live-action di Cenerentola prodotta dalla Sony e La sirenetta della Disney.

I membri del cast e della troupe dovranno lavorare solo in Inghilterra e dovranno rimanere in un ambiente ristretto, vivendo nelle vicinanze dell'area dove si effettueranno le riprese e senza allontanarsi nelle comunità locali.

Le eccezioni sono state compiute per poter ridare il via all'industria cinematografica e televisiva, settore che nel Regno Unito aveva generato delle entrate pari a 3 miliardi di dollari nel 2019.

Dowden ha sottolineato che molti blockbuster e show di successo sono realizzati nel Regno Unito, da tempo una delle mete preferite dagli studios grazie ai sostegni statali economici che vengono assicurati, alla grande esperienza dei lavoratori del settore, agli spazi perfetti per ogni tipo di produzione e l'esperienza di chi viene coinvolto nei progetti.