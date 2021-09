The Batman: Jeffrey Wright anticipa:"Gotham sarà diversa da quelle del passato"

La star di The Batman, Jeffrey Wright, ha raccontato alcuni dettagli sull'approccio del regista Matt Reeves a Gotham City, sia nell'atteso film che nello spin-off per HBO Max, Gotham P.D. Secondo Wright la Gotham di Reeves non avrà niente a che vedere con lo skyline neo-noir dei film di Burton o con le atmosfere da 'war on terror' della trilogia di Christopher Nolan.

"Sarà una Gotham City diversa dalla Gotham che abbiamo visto prima. Era una Gotham che potevamo toccare. Dal modo in cui è stata descritta la Batmobile ho capito che l'estetica che stavamo cercando era qualcosa di davvero palpabile. Se strizzi gli occhi in qualche vicolo di New York potresti vederla apparire" ha dichiarato l'attore, che nel film interpreta James Gordon.

Il prossimo trailer del film debutterà al DC FanDome il prossimo 16 ottobre. The Batman mostra il protagonista nel suo secondo anno da vigilante confrontarsi con la corruzione dilagante di Gotham City e sui collegamenti con la sua famiglia. Inoltre Batman entrerà in contatto con un criminale psicopatico che si fa chiamare l'Enigmista.

Il cast del film è composto da Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton/Enigmista, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Pinguino.