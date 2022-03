The Batman: Jeffrey Wright rende omaggio a Gary Oldman con una foto insieme all'ex interprete di Jim Gordon

L'attore Jeffrey Wright interpreta Jim Gordon nel film The Batman e online ha reso omaggio a Gary Oldman, che ha avuto in precedenza la parte.

The Batman arriverà tra pochi giorni nei cinema di tutto il mondo e Jeffrey Wright ha voluto rendere omaggio a Gary Oldman, precedente interprete di Jim Gordon, condividendo una foto che li ritrae insieme.

L'attore ha scritto online: "Due Gordon. 1995. Gotham City. Passa la luce".

Lo scatto condiviso da Jeffrey Wright, protagonista del film The Batman nella parte del Commissario Gordon, risale a quando l'attore ha recitato con Gary Oldman in Basquiat, progetto che aveva tra gli interpreti anche David Bowie, Christopher Walken e Willem Dafoe.

Wright aveva la parte di Jean-Michael Basquiat, mentre Oldman recitava nei panni dell'artista Albert Milo.

Jeffrey, oltre a essere uno dei protagonisti del lungometraggio diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson, tornerà nel mondo della DC con la parte di Bruce Wayne in Batman: The Audio Adventures, un podcast prodotto per HBO Max che verrà realizzato da DC Entertainment e Blue Ribbon Content.

Pattinson in The Batman reciterà nella parte di Bruce Wayne, mostrato nei primi anni in cui entra in azione per difendere Gotham dal crimine. Il giovane miliardario sarà alle prese con i misteri legati all'Enigmista (Paul Dano) e alla corruzione esistente in città.

Nel cast ci saranno anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgard, Andy Serkis e Colin Farrell.