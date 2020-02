The Batman, inquietanti clown sul set del film: ecco le foto

Da alcune foto dal set di The Batman sono comparsi alcuni inquietanti clown, mentre stanno per attaccare un ignaro jogger nelle strade di Gotham. Il film con Robert Pattinston, diretto da Matt Reeves, è alle prime fasi di ripresa ma ogni giorno i fan ricevono qualche regalo dai fotografi appostati tra le strade di Londra.

La produzione di The Batman, infatti, ha preso piede nel Regno Unito e la richiesta di informazioni e anteprime da parte dei fan è davvero alle stelle. Il portale Just Jared ha condiviso con i suoi follower diverse foto con un nuovo probabile villain che il Crociato Incappucciato di Robert Pattinson dovrà combattere. Secondo la fonte, la scena è stata girata in una location che è stata rimodellata per avere le sembianze del Central Park di New York. Non ci sono dettagli sull'effettiva identità di questo gruppo di clown dark, ma i fan dicono che il trucco bianco e nero potrebbe avere a che fare col Pinguino. Ecco le foto:

Filming for #TheBatman is kicking off now in London - see the first pictures from the set! https://t.co/AW4xUdbR3i — JustJared.com (@JustJared) February 14, 2020

Nelle riprese di The Batman, oltre a Robert Pattinson, troveremo anche Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard. The Batman è diretto da Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mattson Tomlin. L'arrivo nelle sale è previsto per il 25 giugno del 2021.

