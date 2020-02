The Batman, Gil Perez-Abraham si aggiunge al cast del film

The Batman aggiunge un altro nome al suo già ricchissimo cast: Gil Perez-Abrahams si unisce al film sul Cavaliere Oscuro scritto, diretto e prodotto da Matt Reeves. Ma chi interpreterà?

Purtroppo, non ci è ancora dato saperlo. The Hollywood Reporter segnala infatti il casting dell'attore di Baltimora apparso anche in Orange Is The New Black, Law & Order: Unità Speciale - e, a breve, anche in The Walking Dead: World Beyond, uno degli spin-off di The Walking Dead -, ma ci tiene a precisare che i dettagli sono ancora "al sicuro nella Batcaverna".

Ad ogni modo, Perez-Abrahams sarà in buona compagnia. Finora sono infatti stati confermati, tra gli altri, oltre al protagonista Robert Pattinson, anche Andy Serkis nel ruolo di Alfred, Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrel come Il Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon, Paul Dano in quello dell'Enigmista e John Turturro come Carmine Falcone.

Le prime immagini dal set e lo screen test condiviso da Reeves in persona stanno intrattenendo il web nel mentre procedono le riprese, ma purtroppo dovremo aspettare ancora un bel po' prima di ammirare il prodotto finito. The Batman arriverà infatti nelle sale solo a giugno 2021.

Ma intanto, nulla ci impedisce di fare teorie: chi potrebbe interpretare, secondo voi, Gil Perez-Abrahams nel film?