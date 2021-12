The Batman: la nuova foto mostra Robert Pattinson con la Catwoman di Zoë Kravitz

Robert Pattinson e Zoë Kravitz si confrontano nei panni di Batman e Catwoman in una nuova immagine di The Batman.

Empire ha diffuso una nuova foto dal film The Batman, che mostra Robert Pattinson e Zoë Kravitz in costume nei panni di Batman e Catwoman e che si guardano l'un l'altra. L'iconica motocicletta di Catwoman compare accanto a lei, mentre Batman è vestito con il suo costume completo.

The Batman è diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura scritta insieme a Peter Craig. Il film di supereroi vedrà Robert Pattinson vestire i panni del Cavaliere Oscuro.

Due anni di stalking per le strade nei panni di Batman, incutendo paura nei cuori dei criminali, hanno condotto Bruce Wayne nei meandri dell'oscurità che circonda Gotham City. Con solo pochi alleati fidati - Alfred Pennyworth, Lt. James Gordon - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l'unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo dell'infestata Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.