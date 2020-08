The Batman: il film di Matt Reeves scaverà nel trauma di Bruce Wayne

Manca pochissimo alla convention virtuale DC FanDome, ma intanto il co-sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, ha rivelato che il nuovo film diretto da Matt Reves "Affronterà il trauma di Bruce Wayne" regalandoci un Pipistrello del tutto inedito.

In un'intervista con Den of Geek, Mattson Tomlin ha anticipato che la versione di Batman di Robert Pattinson sarà piuttosto diversa da quelle di Christian Bale o Ben Affleck.

"Sono i primi tempi. Innanzitutto è una versione più giovane rispetto a quelle che abbiamo visto recentemente. Penso che Matt Reeves come regista, se si guarda al suo lavoro, che sia in Let Me In o Cloverfield o Il Pianeta delle Scimmie, arriva sempre da un punto di vista emotivo. Non è mai una grande cosa d'azione. È sempre: qual è l'anima del personaggio? Penso che si guardi davvero a Batman come a qualcuno che ha attraversato questo trauma, e da allora tutto quello che fa è una reazione a quello, invece che evitarlo, penso che questo film si appoggi a ciò in alcuni modi molto divertenti e sorprendenti. Penso che questo sia tutto quello che posso dire senza essere sgridato".

Un camera test di The Batman

In passato, Pattinson parlando del celebre personaggio aveva dichiarato "Batman non è un eroe", e in un'altra intervista, aveva spiegato che parte del motivo per cui aveva accettato il ruolo era stato il desiderio di dare la sua interpretazione particolare a questo personaggio leggendario, già interpretato così tante volte prima. "Si è vista una versione più leggera, si è vista una versione più insensibile, una più animalesca.. E il puzzle è diventato abbastanza soddisfacente, da pensare: dov'è la mia apertura?"

Reeves ha già spiegato che sarà proprio l'interazione tra Batman e Bruce Wayne la maggiore difficoltà, e le dichiarazioni del co-sceneggiatore rinsaldano l'idea che questa nuova versione del personaggio potrebbe essere più potente e cruda a livello emotivo di tutte quelle viste sino ad ora. Ma emotivamente parlando, sappiamo tutti che è il Batman di Michael Keaton quello da battere.

The Batman dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) arrivare nei cinema il 1° ottobre 2021.