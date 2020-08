The Batman: per i fan di Twilight c'è un parallelismo con una scena del trailer

Dopo il rilascio del trailer di The Batman, i fan di Twilight hanno individuato un parallelismo tra una scena del film di Matt Reeves e un'altra appartenente alla saga fantasy con Robert Pattinson.

Ormai da ore, sul web non si parla d'altro: tutti vogliono dire la propria sul film presentato al DC FanDome - qui potete rivedere il trailer italiano di The Batman - che arriverà nelle sale il prossimo anno ma intorno al quale si era mantenuto fino a ieri un discreto riserbo. In molti partivano prevenuti riguardo la scelta di affidare un ruolo iconico come quello di Batman a Robert Pattinson, attore che, nonostante lo scorrere degli anni, viene ancora ricollegato da molti alla saga adolescenziale di Twilight.

Il film diretto da Matt Reeves mostrerà l'interprete di Edward Cullen sotto una nuova luce e questo sembra ormai certo dopo aver visto il trailer dell'opera. Fino alla sua uscita al cinema, però, i fan della saga con Kristen Stewart vogliono ancora rivedere in lui l'affascinante vampiro ed ecco che, allora, anche nel trailer di The Batman sono riusciti a scovare un parallelismo con le opere sceneggiate da Melissa Rosenberg. In particolare, riscontrando una certa similarità tra due specifiche scene, alcuni fan di Twilight si chiedono se la sceneggiatura volesse fare riferimento ad uno dei salvataggi più iconici di Edward, risalente al primo capitolo del 2008.

Ma qual è la scena in questione? Chi conosce bene la saga fantasy potrebbe averla già indovinata ma per tutti gli altri facciamo notare che il trailer di The Batman mostra un momento in cui Bruce Wayne si trova ad una cena. A quel punto, un'automobile arriva sfrecciando e Wayne vede che una donna si trova lungo la traiettoria del veicolo prima di correre a salvarla. L'uomo la "placca" ed i due finiscono a terra. Ebbene, una cosa praticamente identica è accaduto in Twilight.

In quel caso, Edward non salva una donna qualsiasi ma Bella Swan che stava per essere colpita da un pick-up nel parcheggio della scuola. Il vampiro richiama così l'interesse della ragazza che inizierà ad investigare sulla sua vera identità. Insomma, parlare di parallelismo risulta sicuramente forzato ma la somiglianza tra le due scene rimane e a questo punto chissà se in futuro non sarà direttamente il regista Matt Reeves a dire se si tratta soltanto di una casualità oppure di una scelta voluta.

"Nessuno sta facendo parallelismi tra il film di Batman e Twilight?" recita il primo tweet che potete leggere di seguito:

NOT PEOPLE DOING PARALLELS BETWEEN THE BATMAN & TWILIGHT MOVIES???? pic.twitter.com/BX4Bd9mguk — anastasia (@infamousellie) August 23, 2020

"Ciao Bruce Wayne da The Batman. Ciao Edward Cullen da Twilight." scrive invece un'altra fan della saga fantasy:

hello bruce wayne from the batman



hello edward cullen from twilight pic.twitter.com/lqO3X56Ihy — HEY MICHELLE 👸🏼🦇 | MIDNIGHT SUN 🍎 (@mimiblue3) August 23, 2020

In un altro tweet, invece, possiamo vedere proprio il video che mette a confronto le due scene, accompagnato dal commento "'Sono vendetta'... ma lasciami prima salvare il tuo culo come ho fatto in Twilight":

"I'm vengeance" but lemme first save your ass like i did in Twilight #Batman pic.twitter.com/98TBcucmk2 — h. (@haameen) August 23, 2020

"Ok, il parallelismo tra Robert Pattinson che salva quella persona da un'auto in arrivo nel trailer di Batman e lui che salva Bella in Twilight... per favore, ditemi che è stato fatto di proposito, vi prego" leggiamo invece nell'ultimo tweet apparso nelle scorse ore: