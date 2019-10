The Batman: Elle Fanning come Catwoman? Per Michelle Pfeiffer sarebbe "fantastica"

The Batman: Elle Fanning sarebbe perfetta come Catwoman nel film, ne è convinta l'ex-gatta Michelle Pfeiffer.

L'ex Catwoman Michelle Pfeiffer ha affermato che Elle Fanning sarebbe perfetta nel ruolo di Seline Kayle nel film The Batman.

Durante un'intervista a Variety per il tour promozionale di Maleficent 2, l'attrice ha valutato Elle Fanning come possibile prossima Catwoman e ha affermato che, secondo lei, la sua giovane collega potrebbe essere perfetta nel ruolo: "Sarebbe fantastica"

Michelle Pfeiffer thinks Elle Fanning is a great candidate for cat woman alongside Robert Pattinson's #Batman pic.twitter.com/FNNr6v726Y — Variety (@Variety) October 1, 2019

Detto da Michelle Pfeiffer, storica Catwoman nel film Batman - il ritorno di Tim Burton del 1992, per Elle Fanning questo è sicuramente un grande complimento, ma ancora non sappiamo chi sarà la prescelta per il ruolo nel nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Al momento, alcune voci di corridoio hanno affermato che il regista è alla ricerca di un'attrice afroamericana per il ruolo, per cui Elle Fanning stando a quanto detto non dovrebbe essere tra le candidate. Ma, chissà, magari dopo le parole della co-protagonista di Maleficent 2 le cose potrebbero cambiare.

The Batman uscirà nelle sale di tutto il mondo il 25 giugno 2021, mentre ricordiamo che Malecifent 2, con Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre 2019.