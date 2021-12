The Batman: svelata la data di uscita in streaming su HBO Max

Il film The Batman ha ora una data di uscita ufficiale su HBO Max: i fan dovranno aspettare solo 46 giorni prima di rivederlo in streaming.

The Batman, l'atteso film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson, ha ora una data di uscita su HBO Max: il 19 aprile 2022.

Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà quindi in streaming dopo 45 giorni dal debutto nelle sale cinematografiche.

Jason Kilar, amministratore delegato di Warner Media, ha infatti confermato ai microfoni di Vox's Recorde che si seguirà la strategia di distribuzione introdotta recentemente in seguito alla chiusura delle sale nel 2020 che aveva portato a profonde modifiche alla presentazione delle opere. Il manager ha ribadito: "Pensate a quando i film arrivano su HBO, che è da otto a nove mesi dopo il debutto nei cinema. The Batman sarà disponibile dopo 46 giorni su HBO Max. Si tratta di un enorme cambiamento dalla situazione del 2018, 2017 e 2016".

Il film con star Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne eviterà però il debutto in contemporanea in streaming e nelle sale come accaduto ad altri progetti come Matrix Resurrections, The Suicide Squad: Missione Suicida o Godzilla vs. Kong.

Kilar ha poi aggiunto: "Mi sento davvero bene sapendo che The Batman, Black Adam, The Flash, Elvis e altri film, saranno su HBO Max il quarantaseiesimo giorno dal debutto in vari territori in giro per il mondo. Si tratta di un cambiamento davvero grande".

Disney, una delle rivali di WarnerMedia, ha confermato invece che i lungometraggi dello studio non arriveranno in streaming prima che siano passati 45 giorni e questa strategia è stata applicata recentemente con Eternals (68 giorni), Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (70 giorni) e Free Guys (194 giorni).

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo di Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, ma racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.