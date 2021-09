The Batman, il compositore Michael Giacchino svela una clip della colonna sonora

In occasione del Batman Day, il compositore di The Batman Michael Giacchino ha mostrato ai suoi fan una clip in cui l'orchestra suona parte della colonna sonora del film con Robert Pattinson.

Il Batman Day è stato una validissima anteprima del DC FanDome che si terrà il prossimo 16 ottobre. Nel corso della giornata dedicata a Batman, il compositore Michael Giacchino ha mostrato su Twitter una clip incentrata sull'orchestra intenta a suonare parte della colonna sonora di The Batman.

Noto per alcune colonne sonore epiche - tra cui quella di Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story, Spider-Man: Homecoming e Jurassic World - e vincitore del Premio Oscar per lo score di Up nel 2010, in occasione del Batman Day, Michael Giacchino ha fatto ascoltare parte della colonna sonora di The Batman ai suoi fan su Twitter. Il compositore ha dichiarato: "Buon Batman Day a ognuno di voi! Abbiamo lavorato duramente, non vedo l'ora di farvi ascoltare tutto ciò che abbiamo fatto!".

Lo scorso anno, Michael Giacchino ha concesso un'intervista a Collider e ha parlato dell'approccio fresco e nuovo di Matt Reeves al celebre cavaliere oscuro. Il compositore ha spiegato: "Ho amato The Batman. Credo che quello che Matt ha fatto sia davvero figo e fresco, in un certo senso". In effetti, il compositore non ha spiegato in cosa consiste questa freschezza nell'approccio di Matt Reeves. Nonostante questo, Giacchino ha continuato: "Ho percepito assoluta libertà nel modo in cui si è accostato a Batman. Matt ha sempre detto che questo è il nostro Batman, la nostra visione del personaggio. Ciò che amo di ogni fumetto è che ogni artista riesce puntualmente a sviluppare la sua visione del personaggio e a arricchire la sua storia attraverso un punto di vista particolare".

In occasione del Batman Day, anche Matt Reeves è tornato a twittare e ha mostrato un contenuto incentrato sul look di Batman.

Il regista, inoltre, ha dichiarato di non vedere l'ora di mostrare il trailer ufficiale di The Batman a partire dal prossimo 16 ottobre, giorno del DC FanDome. The Batman sarà distribuito il 4 marzo 2022 da Warner Bros e sarà interpretato da Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, John Turturro, Jeffrey Wright e Colin Farrell.