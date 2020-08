The Batman, Christopher Nolan: "Robert Pattinson non mi ha chiesto nessun consiglio"

Se pensavate che Robert Pattinson avesse approfittato di Tenet per chiedere consiglio a Christopher Nolan su The Batman... Beh, sappiate che non è stato così.

The Batman è uno dei cinecomic più anticipati dei prossimi anni, e il suo protagonista, Robert Pattinson, ha recentemente avuto modo di lavorare a stretto contatto con uno che di Batman se ne intende... Eppure, pare proprio che l'attore di Tenet e Christopher Nolan abbiano parlato molto poco dell'Uomo Pipistrello.

Non solo il giorno del suo screen test per il film di Matt Reeves, Pattinson decise di tenere (vanamente) nascosta la cosa a Nolan, chiedendo di potersi assentare dal set di Tenet per motivi personali - venendo sgamato alla velocità della luce - ma pare che tra i due ci sia stato un "rispettoso silenzio" su tutto ciò che riguardasse "l'altro grande ruolo" dell'attore britannico.

"Di certo non mi ha chiesto consiglio" ha raccontato Nolan a CNA News, come riporta IndieWire "Abbiamo mantenuto un rispettoso silenzio al riguardo, almeno fino alla fine delle riprese [di Tenet]. Poi ne abbiamo parlato brevemente, fatto un paio di battute. Abbiamo avuto in effetti una breve conversazione su quello che avrebbe dovuto affrontare. Ma ero davvero entusiasta del fatto che avessero scelto lui, e credo che farà un lavoro fantastico. Sono davvero elettrizzato all'idea di vedere cosa farà con il personaggio".

E a giudicare dal primo teaser trailer condiviso in occasione del DC FanDome, sembra proprio che Nolan abbia ragione (non che la cosa ci sorprenda). The Batman uscirà nelle sale il 1 ottobre 2021.