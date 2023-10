The Batman, Berry Keoghan ha speso solo 10 dollari per prepararsi al provino per il film

Inizialmente, l'attore aveva inviato un videotape per la parte dell'Enigmista, poi andata a Paul Dano.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Esquire, Barry Keoghan ha raccontato alcuni retroscena del suo provino per The Batman, in cui aveva impersonato l'Enigmista, parte poi andata a Paul Dano.

Keoghan, tuttavia, colpì tantissimo Matt Reeves, che gli affidò quindi la parte di Joker, anche se nel film lo si vede solamente in una brevissima scena nel finale.

"L'ho improvvisato sul momento", ha raccontato Keoghan a proposito del suo videotape, in cui esce inquietantemente da un ascensore in costume da Enigmista e cammina lungo un corridoio in stile Arancia meccanica.

"Volevo che fosse alla Kubrick: simmetrico, la X sul retro, lo stipite quadrato, tutto quadrato. Volevo solo che si percepisse lo stile. Sciccoso e accattivante. Ero solo io che cercavo di comunicare questa mia idea. E poi mi son detto: 'Lo spedisco!'". L'attore ha quindi rivelato di aver speso solamente 10 dollari per il videotape.

Dopo l'uscita di The Batman, la Warner Bros. ha rilasciato ufficialmente una scena estesa eliminata dal film che ha confermato l'ingaggio di Keoghan nel ruolo di Joker.

"Volevo essere l'Enigmista", ha dichiarato Keoghan a GQ UK l'anno scorso, pubblicando per la prima volta online il suo provino. Ha aggiunto che un produttore di "Batman" lo ha informato non molto tempo dopo l'invio del nastro che il ruolo dell'Enigmista era già stato assegnato (prima a Jonah Hill, poi a Paul Dano). Quattro mesi dopo, l'attore ha ricevuto una telefonata con un'altra richiesta per interpretare Joker.

"Vogliono che tu interpreti Joker, ma non puoi dirlo a nessuno", gli disse il suo agente. Keoghan ha descritto il suo Joker come "un po' affascinante e un po' ferito" e "un ragazzo distrutto". Si è anche rifiutato di lasciare che il team di truccatori cambiasse i suoi occhi blu per il ruolo.

"Volevo che dietro il trucco ci fosse una sorta di umanità", ha detto l'attore. "Volevo che la gente si immedesimasse in lui... che sapesse che quella che mette in scena è una facciata".