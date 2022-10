The Batman, Barry Keoghan mostra il video della sua audizione per il film DC e sogna un ruolo in Star Wars

L'attore Barry Keoghan ha svelato il video della sua audizione per The Batman, rivelando che vorrebbe recitare nel film di Star Wars diretto da Taika Waititi.

Barry Keoghan ha condiviso il video della sua audizione per il film The Batman che gli ha permesso di ottenere la parte del Joker.

Il filmato, pubblicato dal magazine GQ, mostra l'attore mentre cammina lungo un corridoio, scompare dietro l'angolo e poi torna in scena con il volto sporco di sangue.

Il look di Barry Keoghan nel filmato della sua audizione per The Batman non è immediatamente riconducibile al personaggio del Joker, ma il motivo è stato spiegato proprio dall'attore: "Volevo essere l'Enigmista".

Il giovane si è proposto spontaneamente tre anni fa ai realizzatori del progetto tratto dai fumetti della DC, chiedendo a Dylan Clark, che fa parte del team di produttori del lungometraggio diretto da Matt Reeves, di vedere il suo video nonostante la parte dell'Enigmista fosse già stata assegnata a Paul Dano.

Keoghan, quattro mesi dopo, ha ricevuto una telefonata: "The Batman vuole che interpreti il Joker, ma non puoi dirlo a nessuno". Barry si è quindi avvicinato al ruolo in un modo ben preciso: "Volevo che ci fosse qualcosa di umano lì, dietro tutto il trucco. Voglio che le persone possano immedesimarsi in lui per conoscere che questa è una facciata che ha".

Warner Bros ha già approvato la produzione del sequel di The Batman, tuttavia Barry Keoghan non ha ancora avuto notizie riguardanti il suo più che probabile ritorno sul set: "Non appena arriverà quella chiamata, sarò a disposizione, sono lì pronto".

Barry Keoghan ha quindi aggiunto che è determinato a ottenere una parte nel film di Star Wars ideato da Taika Waititi: "Sto cercando di incontrarlo. Sto chiedendo a tutti".