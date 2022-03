The Batman: gli appunti e gli indovinelli dell'Enigmista sono online

The Batman è arrivato nelle sale e online è stato pubblicato il sito che appare nel film e che nella finzione viene usato dall'Enigmista. I fan possono quindi accedere a immagini esclusive, appunti e indovinelli del villain con cui si scontra Bruce Wayne.

Il sito ratalaalada.com è stato utilizzato dai responsabili della promozione di The Batman ricreando quello a cui accedono il protagonista interpretato da Robert Pattinson e James Gordon, parte affidata a Jeffrey Wright.

I fan che accedono alla pagina possono scaricare un file contenente gli appunti dell'Enigmista, accompagnato dal messaggio "Sei arrivato fino a questo punto. Ora vediamo se sei disposto a scoprire di più. Mentre smascheri tutto che deve ancora essere rivelato, io qui sono al sicuro. Con il mio nuovo amico. Ci vedremo presto". Senza rivelare troppi spoiler, la frase fa riferimento alla scena finale del film.

Nel file zip chiamato know_what_i_know sono contenuti 24 file che riportano i dettagli dello schema legato alla cospirazione realizzato dall'Enigmista, oltre a nove pagine di diario che riportano le date che vanno dal 10 giugno al 21 luglio, quindi cinque mesi prima dell'inizio della storia raccontata nel film, in cui si possono leggere i pensieri del villain e frasi come "Confrontati con loro. Torturali. So cosa devo diventare". Le foto sono inoltre scatti di copertine di giornale legate alle persone che diventeranno poi le vittime dell'Enigmista e un disegno per realizzare uno strumento di tortura.

The Batman: una pagina del diario dell'Enigmista

Chi vuole quindi avvicinarsi al mondo dell'Enigmista e scoprire qualche dettaglio in più per capirne le motivazioni e i piani malvagi, online ha ora tutto il materiale a disposizione, lo stesso che analizzano Batman e Gordon nel film diretto da Matt Reeves.