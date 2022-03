The Batman, Andy Serkis: "Alfred non è una figura paterna per Bruce Wayne"

Andy Serkis sottolinea le novità del rapporto tra il suo personaggio, il maggiordomo Alfred, e il Bruce Wayne di Robert Pattinson in The Batman.

La star di The Batman, Andy Serkis, ha rivelato che nel film di Matt Reeves il suo personaggio, il maggiordomo Alfred Pennyworth, non è una figura paterna per Bruce Wayne.

The Batman: Andy Serkis in una sequenza

Come sottolinea anche la nostra recensione di The Batman, al cinema da ieri, il regista Matt Reeves si è preso alcune libertà rispetto al canone dei fumetti per rielaborare la storia dell'Uomo Pipistrello e degli altri personaggi che gli ruotano attorno.

The Batman si svolge nel secondo anno di Bruce Wayne come vigilante di Gotham. La sua attuale sfida è l'Enigmista (Paul Dano), che ha ucciso membri dell'élite di Gotham come parte di un elaborato piano criminale. Bruce deve fare appello a tutte le sue abilità di detective per arrivare a sbrogliare i piani dell'Enigmista, ma i suoi demoni minacciano di intralciarlo. Nel film ritroviamo i villain DC Pinguino (Colin Farrell) e Catwoman (Zoë Kravitz), ma anche alleati di Bruce Wayne come Alfred Pennyworth, interpretato da Andy Serkis. La sua versione di Alfred è però lontano dal raffinato, anziano maggiordomo che i fan conoscono così bene.

Parlando con Digital Spy, Serkis ha anticipato alcune novità sul suo personaggio spiegando:

"È un ex soldato. Ha lavorato per i servizi segreti. Certo non è una figura paterna, non possiede il bagaglio emotivo per essere un padre. Questo concetto è al centro di questo racconto, è la nostra versione della loro relazione e sono grato che sia una visione nuova".