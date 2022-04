The Batman 2: Warner Bros conferma il sequel con star Robert Pattinson

Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The Batman 2, sequel la cui produzione è stata confermata da Warner Bros.

The Batman 2 verrà realizzato e il protagonista sarà ancora una volta Robert Pattinson, come confermato dalla Warner Bros.

Il presidente dello studio, Toby Emmerich, ha annunciato la produzione del sequel durante la presentazione effettuata al CinemaCon.

Il film The Batman ha raggiunto quota 760 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e, grazie al debutto sulla piattaforma di streaming HBO Max, è già stato visto in 4.1 milioni di case.

I risultati sono quindi migliori rispetto alle visualizzazioni ottenute da The Suicide Squad, Dune, Wonder Woman 1984 e The Matrix Resurrections.

Robert Pattinson riprenderà così il ruolo di Bruce Wayne e il regista Matt Reeves ha dichiarato parlando ai responsabili delle sale cinematografiche: "Grazie a tutti per l'incredibile sostegno dato a The Batman. Non avremmo potuto arrivare a questo punto senza la fiducia e l'entusiasmo di tutti i vostri team intorno al mondo. Sono eccitato nel rientrare in questo mondo per il prossimo capitolo".

Warner ha inoltre confermato che per HBO Max è in fase di sviluppo una serie spinoff sul Pinguino, villain affidato a Colin Farrell.