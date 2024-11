The Batman 2, ritardi in vista per il sequel di Matt Reeves?

Cosa sta succedendo esattamente al sequel di The Batman di Matt Reeves? Ci sono stati così tanti ritardi che alcuni iniziano a chiedersi se non ci siano attriti tra Reeves e il boss del DCU James Gunn.

Una recente citazione di THR mette in dubbio The Batman 2 stesso, la cui produzione era prevista per la metà del 2025. Secondo quanto riportato dalla testata: "Matt Reeves e Robert Pattinson speravano di tornare in The Batman 2 e c'era la speranza che potesse essere girato l'anno prossimo. Le speranze sono rimaste tali, ma non è stato pianificato nulla".

Cosa dice James Gunn a tal proposito?

La ragione principale del potenziale ritardo sembra essere che, nonostante il lavoro sia iniziato all'inizio del 2022, la sceneggiatura di Reeves non è ancora pronta. Gunn aveva anche dichiarato in precedenza che Reeves non aveva consegnato la sceneggiatura.

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

Solo pochi giorni fa, quando è stato interrogato sulla sceneggiatura su Threads e sulla dichiarazione di Reeves che la stava completando, Gunn ha risposto: "Penso che quella notizia fosse ben intenzionata, ma era sbagliata. Non vediamo l'ora di realizzarlo".

Per il sequel sono attesi Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell. Il direttore della fotografia Greig Fraser ha precedentemente confermato la sua presenza nel sequel, sempre che la produzione non si scontri con le riprese di Dune: Messiah, la cui produzione dovrebbe iniziare nell'agosto 2025.

Sembra che ci si stia avviando verso un altro ritardo per The Batman 2. Reeves non ha ancora la sceneggiatura pronta e Pattinson è improvvisamente impegnato nel prossimo di Christopher Nolan, le cui riprese sono previste per l'inizio del 2025, e questo ovviamente non promette niente di buono.

The Batman, uscito ben due anni fa, è in realtà l'ultima volta che abbiamo visto Pattinson sullo schermo. Quest'anno avrebbe dovuto recitare in Mickey 17 di Bong Joon-ho, ma anche quella pellicola ha subito numerosi ritardi. The Batman 2 è attualmente previsto per il 2 ottobre 2026.